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РИА Новости

Могерини призвала начать переговоры с Северной Македонией о вступлении в ЕС

Вчера, 10:33
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала страны ЕС, которые соберутся на саммит на этой неделе, согласовать решение о начале переговоров по вступлению с Северной Македонией и Албанией.
Вопрос об открытии переговоров с этими двумя странами о вступлении был перенесен с прошлого года на июнь этого для оценки прогресса в реформах. ЕК рекомендовала принять положительное решение. Однако, как сообщали европейские СМИ, Франция и Нидерланды все еще настроены скептически.
"Я надеюсь, что страны ЕС признают необходимость важных решений, которые предстоит принять в ближайшие дни по открытию переговоров как с Северной Македонией, так с и Албанией. Я считаю, что это должно быть сделано как можно быстрее", - заявила она в понедельник журналистам перед началом заседания Совета по иностранным делам.
В конце мая ЕК рекомендовала Евросовету начать переговоры с Северной Македонией и Албанией. По словам Могерини, эти страны готовы к открытию переговоров, и теперь "мяч на стороне Совета".
Процесс переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС в случае, если будет решение их начать, займет несколько лет, не стоит ожидать быстрого процесса, заявлял ранее еврокомиссар по политике расширения Йоханнес Хан.
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