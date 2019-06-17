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РИА Новости

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак "Город бесов"

Вчера, 10:39
70454
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Указатель появился утром на въезде со стороны аэропорта Кольцово.
Его сняли по предписанию автоинспекции, рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что за самовольную установку дорожных знаков предусматривается штраф до десяти тысяч рублей.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, наклейки с надписью "Город бесов" также появились на остановках общественного транспорта и столбах.
В середине мая телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург "городом бесов" из-за акций против строительства храма Святой Екатерины в сквере.
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ЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Бесы больше любят скверы, зелень и частичку матери-природы в сердце большого города, чем церкви, которые и так уже строят на каждом углу... и только чистым и светлым людям не нужно смотреть на цветы и слушать пение птиц, чистым и светлым нужно смотреть на иконы и молиться, молиться, молиться, что есть силы, чтобы дожить до пенсионного возраста...
17 июня, 10:58
nnemetsms
30230043109
Если бесы это те, кто против РПЦ и воровского олигархата, то я бес и горжусь этим!
17 июня, 11:04
ЕМЕнисей Могучий
290817396
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