На въезде в Екатеринбург демонтировали знак "Город бесов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Указатель появился утром на въезде со стороны аэропорта Кольцово.

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов». Не фейк — ее уже успели отснять с разных углов разные людиhttps://t.co/rVZV8x9wUb pic.twitter.com/qMl0fLExuH — The Village Екб (@thevillageekb) 17 июня 2019 г.

Его сняли по предписанию автоинспекции, рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что за самовольную установку дорожных знаков предусматривается штраф до десяти тысяч рублей.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, наклейки с надписью "Город бесов" также появились на остановках общественного транспорта и столбах.