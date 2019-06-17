В Челябинске на полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Челябинские следователи возбудили уголовное дело о домогательствах против сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Дело в отношении сотрудника полиции возбуждено по части 1 статьи 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества)", – сказал собеседник агентства, не уточнив количество потерпевших, проходящих по делу.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что факт превышения служебных полномочий сотрудником отдела полиции "Чебаркульский", "выразившийся в совершении противоправного деяния в отношении подчиненного личного состава", был выявлен в ходе проверки сотрудниками службы собственной безопасности.

Как отметили в полиции, в связи с совершением проступка, порочащего честь органов внутренних дел, сотрудник уволен по отрицательным мотивам. Также к его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности, уточнили в главке.