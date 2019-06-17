В Минтруде прокомментировали пилотный проект по борьбе с бедностью

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Регионы РФ могут сами устанавливать критерии при назначении мер социальной поддержки малоимущим гражданам, данные критерии вводятся для совершенствования механизма оказания соцподдержки малоимущим, сообщили РИА Новости в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Ранее газета " Известия " сообщила, что в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью региональные власти предлагают корректировку критериев нуждаемости. Например, в Ивановской области чиновники выделили группу "ленивых" бедных, "которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)".

"Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан вправе устанавливать законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации критерии нуждаемости", - сообщили в Минтруде.

В министерстве также отметили, что критерием нуждаемости для получения социальной поддержки в основном является условие, по которому среднедушевой доход семьи не должен превышать однократной либо двукратной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ.