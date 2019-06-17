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РИА Новости

Источник в МИД заявил о деградации центра аналитики в ЕС

Вчера, 10:21
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Деградация аналитического центра, призванного снабжать руководство ЕС объективной информацией о происходящем в мире, не может не вызывать сожаления, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ, комментируя доклад ЕС.
Ранее исследователь из Института исследований в сфере безопасности ЕС (EUISS) заявил в подготовленном под эгидой учреждения докладе по вопросам миграции, что российские структуры безопасности якобы помогали нелегальным мигрантам пересекать восточные границы ЕС, чтобы попытаться "дестабилизировать регион". С таким утверждением, которое не подкрепляется в тексте доказательствами, выступил старший аналитик института Родерик Паркес из Боннского университета. Более того, в докладе утверждается, что Москва и террористическая группировка ИГ* преследуют "схожие цели".
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"Аффилированный с евроструктурами парижский институт, несмотря на заявленную в его мандате претензию на "интеллектуальную самостоятельность" (intellectual independence), увы, продолжает демонстрировать весь набор симптомов патологической зависимости от превалирующей на Западе политической конъюнктуры", - заявил источник на просьбу прокомментировать доклад.
По его словам, "даже сугубо технический анализ перспектив консолидации потенциала ЕС в сферах кризисного регулирования, охраны границ и правоохранительной деятельности в институте не смогли не сопроводить вкраплением пропагандистских штампов, например, о "хаосе и беспорядке, проникающем из России", в том числе почему-то из "Калининградского анклава", "советских оккупантах" в странах Центральной и Восточной Европы или о некоей линии России на "подрыв доверия к администрации ЕС".
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"С удивительной легкостью и, разумеется, не утруждая себя приведением каких-либо доказательств (их попросту не существует), авторы записывают Россию в один ряд с головорезами из ИГИЛ* как пособника нелегальной миграции в страны ЕС", - сказал источник.
"Деградация аналитического центра, призванного снабжать руководство ЕС объективной информацией о происходящем в мире, не может не вызывать сожаления", - заметил он.
"Продолжая медицинскую аналогию, заданную заголовком доклада, это – в общем-то диагноз всему нынешнему неблагополучному состоянию европейского проекта", - подытожил источник в российском МИД.
Европа переживала в последние годы самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Мигранты проникали в Европу по нескольким маршрутам, в том числе через Восточное и Западное Средиземноморье. В январе общеевропейское пограничное агентство Frontex сообщило, что число выявленных случаев незаконного пересечения внешних границ ЕС оказалось в прошедшем году самым низким за последние пять лет. В июне исполнительный директор Frontex Фабрис Лежжери заявил, что ситуация с незаконным пересечением внешних границ ЕС значительно улучшилась.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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