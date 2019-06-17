СК завел дело по факту травмирования девочки в аквапарке Екатеринбурга

Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следователи в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как маленькая девочка получила травму, поскользнувшись в аквапарке Екатеринбурга, сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что свердловские следователи организовали проверку по факту произошедшего.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если эти деяния совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, девочка в аквапарке поскользнулась и ударилась головой о твердую поверхность, получив при падении травму.