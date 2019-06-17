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РИА Новости

СК завел дело по факту травмирования девочки в аквапарке Екатеринбурга

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следователи в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как маленькая девочка получила травму, поскользнувшись в аквапарке Екатеринбурга, сообщается в понедельник на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что свердловские следователи организовали проверку по факту произошедшего.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если эти деяния совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, девочка в аквапарке поскользнулась и ударилась головой о твердую поверхность, получив при падении травму.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента, в том числе степень тяжести вреда здоровью девочки. Устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности при нахождении посетителей в аквапарке, уточнили в ведомстве.
Зал судебных заседаний
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