Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T10:19Z
https://ria.ru/20190617/1555622076.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Якутии лесные пожары охватили почти 200 гектаров

Вчера, 10:19
166
ЯКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Лесные пожары действуют в Якутии на площади почти 200 гектаров, сообщает пресс-служба минэкологии республики.
По прогнозам синоптиков, в северных районах Якутии, в том числе в Верхоянском районе, установилась засушливая, знойная погода. Днем атмосферный воздух прогревается до плюс 29 градусов жары.
"По состоянию на 17 июня в республике ведутся работы по тушению 9 лесных пожаров на общей площади 184,6 гектара. Из них действующих – 5, в том числе 1 пожар в Якутске на площади 40 гектаров, Верхоянском улусе 2 пожара на площади 69 гектаров, Олекминском районе 1 пожар на площади 5 гектаров, Усть-Алданском – 40 гектаров. Локализовано четыре лесных пожара: в Олекминском районе на общей площади 1,5 гектара, Нюрбинском – 7 гектаров, Томпонском – 22 гектара, Хангаласском – 0,1 гектара", - отметили в пресс-службе минэкологии.
Всего к тушению пожаров привлечен 221 человек, задействовано 15 единиц техники.
Стоп-кадр видео пожара возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области. 12 июня 2019
12 июня, 21:14
В Самарской области локализовали лесной пожар на площади 30 гектаров
Установлена предварительная причина возгораний в Олекминском, Усть-Алданском, Нюрбинском, Томпонском и Хангаласском районах – сухие грозы, в городе Якутске – неосторожное обращение с огнем, в Верхоянском улусе – переход огня на лесной фонд с земель иных категорий.
"Общая площадь, пройдённая огнем, составила 127 638 гектаров, из них лесной площади – 95 125 гектаров, нелесной – 32 513 гектаров", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 июня площадь, пройденная огнем, составила 114 355 гектаров, из них лесной площади – 87 356 гектаров, нелесной – 26 999 гектаров.
000020
Обсудить 0
ЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
В Югре из-за удара молнии загорелся газоперерабатывающий завод
РИА
Новости
Пожар в частных домах и хозпостройках в Ростове-на-Дону потушили
Под Костромой три человека пострадали при обрушении подвесного моста
В Казахстане семь человек пострадали при взрыве газа
Лента
новостей
В Иркутской области горит почти полторы тысячи гектаров тайги
О.Добродеев
В ВГТРК отметили важность открытия монумента погибшим в Донбассе репортеров
В Ростовской области загорелся цех по производству матрасов
Пожар в цеху по производству матрасов в Азове локализовали
Пожар на складе в Пятигорске локализовали
В Минтруде прокомментировали пилотный проект по борьбе с бедностью
В Волгограде госпитализировали трех взрослых и ребенка после ДТП
Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
В Перми загорелись два склада
На складе в Пятигорске произошел пожар
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
СК завел дело по факту травмирования девочки в аквапарке Екатеринбурга
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
Лента новостейМолния