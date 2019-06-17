В Якутии лесные пожары охватили почти 200 гектаров

ЯКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Лесные пожары действуют в Якутии на площади почти 200 гектаров, сообщает пресс-служба минэкологии республики.

По прогнозам синоптиков, в северных районах Якутии, в том числе в Верхоянском районе, установилась засушливая, знойная погода. Днем атмосферный воздух прогревается до плюс 29 градусов жары.

"По состоянию на 17 июня в республике ведутся работы по тушению 9 лесных пожаров на общей площади 184,6 гектара. Из них действующих – 5, в том числе 1 пожар в Якутске на площади 40 гектаров, Верхоянском улусе 2 пожара на площади 69 гектаров, Олекминском районе 1 пожар на площади 5 гектаров, Усть-Алданском – 40 гектаров. Локализовано четыре лесных пожара: в Олекминском районе на общей площади 1,5 гектара, Нюрбинском – 7 гектаров, Томпонском – 22 гектара, Хангаласском – 0,1 гектара", - отметили в пресс-службе минэкологии.

Всего к тушению пожаров привлечен 221 человек, задействовано 15 единиц техники.

Установлена предварительная причина возгораний в Олекминском, Усть-Алданском, Нюрбинском, Томпонском и Хангаласском районах – сухие грозы, в городе Якутске – неосторожное обращение с огнем, в Верхоянском улусе – переход огня на лесной фонд с земель иных категорий.

"Общая площадь, пройдённая огнем, составила 127 638 гектаров, из них лесной площади – 95 125 гектаров, нелесной – 32 513 гектаров", - добавили в ведомстве.