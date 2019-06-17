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РИА Новости

В ГИБДД назвали возможную причину ДТП на Ставрополье

Вчера, 10:18
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ПЯТИГОРСК, 17 июн - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля Hyundai, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с грузопассажирским фургоном Volkswagen на Ставрополье, в результате чего два человека погибли и десять пострадали, сообщает управление ГИБДД по региону.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что двое погибли и 10 человек пострадали Ставропольском крае в результате столкновения грузопассажирского фургона Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai.
По данным управления ГИБДД, в результате автоаварии водитель и передний пассажир Hyundai скончались на месте происшествия от полученных травм, еще один пассажир легковушки, а также водитель и восемь пассажиров Volkswagen доставлены в больницу Невинномысска. Один из пострадавших, по данным ведомства, находится в реанимации, жизни остальных ничего не угрожает.
"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны Минеральных вод в направлении Невинномысска, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Volkswagen", - говорится в сообщении.
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