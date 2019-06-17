Россия в 2018 году продала боевой авиации на шесть миллиардов долларов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия в 2018 году продала боевые самолеты и вертолеты на сумму шесть миллиардов долларов, сообщил в понедельник гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На протяжении последних нескольких лет объем экспорта российских вооружений традиционно сохраняется на отметке 15 миллиардов долларов в год.