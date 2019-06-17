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РИА Новости

Россия в 2018 году продала боевой авиации на шесть миллиардов долларов

Вчера, 10:08
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет самолета Су-35 на стенде ОАО "Рособоронэкспорт"
Макет самолета Су-35 на стенде ОАО Рособоронэкспорт
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия в 2018 году продала боевые самолеты и вертолеты на сумму шесть миллиардов долларов, сообщил в понедельник гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
На протяжении последних нескольких лет объем экспорта российских вооружений традиционно сохраняется на отметке 15 миллиардов долларов в год.
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"Авиационная и вертолетная техника традиционно лидирует среди продукции, поставляемой Рособоронэкспортом на мировой рынок. В 2018 году мы экспортировали боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, двигателей и имущества для ВВС на сумму свыше 6 миллиардов долларов", - цитирует Михеева пресс-служба Рособоронэкспорта.
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