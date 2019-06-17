Ростех нашел способ избавиться от дефицита парковок в городах

Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) создал механизированную автостоянку и подъемник для организации парковок в городах-миллионниках, сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.

Проект реализуется на базе НПП "Старт" им. А.И. Яскина (входит в "Технодинамику") и будет впервые представлен на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ 2019", которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.

"К 2024 году годовой объем жилищного строительства достигнет 120 млн. квадратных метров, что потребует создания свыше 1,5 млн. новых парковочных мест. Паркинги нового формата позволят освободить улицы, дворы, парки от автомобилей. Наше оборудование выгодно отличается от зарубежных аналогов более низкой стоимостью его эксплуатации. Рынок механизированных автостоянок оценивается экспертами в 20 млрд рублей в год", – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, слова которого привели в пресс-службе.

Механизированный паркинг СНМ-100 устроен в виде стеллажа со встроенными подвижными поддонами. Независимый тип парковки реализуется за счет перемещения поддонов хранения автомобилей по уровням парковки вверх-вниз и вправо-влево для освобождения нужной ячейки (пазловый паркинг). Система предусматривает до шести уровней парковки, что дает возможность разместить на аналогичной площади шесть машин вместо одной.

Механизированная автостоянка оснащена подъемником П-100. Двухуровневый механизм с электрогидравлическим приводом обладает грузоподъемностью 2000 кг. Конструкция поддонов герметична, что исключает возможность попадания грязи, дождевой воды, химических реагентов и следов нефтепродуктов на нижестоящие автомобили.