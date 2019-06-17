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РИА Новости

Круглый стол по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Вчера, 10:03
16
18 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Дело Джулиана Ассанжа: есть ли шанс на справедливость?".
Участники:
- председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ;
- директор по развитию РСМД Александр КРАМАРЕНКО.

Также приглашены (по видеосвязи):
- заместитель председателя фракции Левой партии в бундестаге (ФРГ), член комиссии по международным делам Севим ДАГДЕЛЕН;
- журналист, консультант по борьбе с терроризмом, экс-сотрудник ЦРУ Джон КИРИАКУ;
- экс-консул Эквадора в Лондоне (2010–2018 гг.) Фидель НАРВАЕС;
- редактор международного отдела газеты La Jornada (Мексика) Педро МИГЕЛЬ;
- адвокат, общественный деятель Наоми КОЛВИН.

Модератор - советник МИА "Россия сегодня", член Общественной палаты РФ Вероника КРАШЕНИННИКОВА.

19 июня 2012 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж переступил порог Посольства Эквадора в Лондоне с просьбой предоставить ему политическое убежище. В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции арестовать Ассанжа. Теперь ему грозит экстрадиция в США и огромный тюремный срок.
Что ждет Джулиана Ассанжа – изобличителя "грязной" политики США? Можно ли выносить судебные приговоры за обеспечение свободного доступа к информации и за свободу слова? Не ставит ли это под удар всех, кто занимается журналистскими расследованиями, если их результат кому-то окажется не по душе? Почему вмешательство США во внутренние дела других государств, пренебрежение их суверенитетом, преследование неугодных по всему миру не вызывает справедливого недовольства у европейских политиков, которые в своих заявлениях постоянно подчеркивают приверженность демократическим ценностям и правам человека?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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