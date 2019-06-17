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РИА Новости

СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России

Вчера, 10:04
29156
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Региональные власти предложили скорректировать критерии нуждаемости. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчеты, направленные чиновниками в Минтруд.
Отмечается, что соответствующие меры в большинстве случаев предполагают прекращение выплаты пособия тем, кто имеет неофициальный доход. Издание отмечает, что чиновники хотят направить освободившиеся средства действительно нуждающимся людям.
В документах, направленных в Минтруд, содержатся и другие инициативы. Так, в некоторых регионах считают необходимым дополнить список критериев при определении дохода семьи, добавив к нему кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья.
В одном из отчетов чиновники также выделяют группу граждан, которые имеют дополнительное имущество, но "не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния".
В Минтруде отметили, что с 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти. Как правило, при этом используется условие, что среднедушевой доход семьи не должен превышать однократной либо двукратной величины прожиточного минимума в регионе.
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Общество
Популярные комментарии
Если подсчитать расходы на транспорт, электричество, семена и налог, то садоводство является убыточным. Держат из-за уверенности в качестве урожая и для хоть какого-то летнего отдыха, ведь денег на туризм нет
17 июня, 10:32
iics-2008
20900304
"...выделяют граждан, которые имеют дополнительное имущество, но "не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния" Теряюсь в догадках: какое имущество чиновники имели в виду?
17 июня, 10:28
iics-2008
153203003
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