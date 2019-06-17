СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Региональные власти предложили скорректировать критерии нуждаемости. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчеты, направленные чиновниками в Минтруд.
Отмечается, что соответствующие меры в большинстве случаев предполагают прекращение выплаты пособия тем, кто имеет неофициальный доход. Издание отмечает, что чиновники хотят направить освободившиеся средства действительно нуждающимся людям.
В документах, направленных в Минтруд, содержатся и другие инициативы. Так, в некоторых регионах считают необходимым дополнить список критериев при определении дохода семьи, добавив к нему кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья.
В одном из отчетов чиновники также выделяют группу граждан, которые имеют дополнительное имущество, но "не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния".
В Минтруде отметили, что с 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти. Как правило, при этом используется условие, что среднедушевой доход семьи не должен превышать однократной либо двукратной величины прожиточного минимума в регионе.