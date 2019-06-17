СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Региональные власти предложили скорректировать критерии нуждаемости. Об этом сообщают " Региональные власти предложили скорректировать критерии нуждаемости. Об этом сообщают " Известия " со ссылкой на отчеты, направленные чиновниками в Минтруд.

Отмечается, что соответствующие меры в большинстве случаев предполагают прекращение выплаты пособия тем, кто имеет неофициальный доход. Издание отмечает, что чиновники хотят направить освободившиеся средства действительно нуждающимся людям.

В документах, направленных в Минтруд, содержатся и другие инициативы. Так, в некоторых регионах считают необходимым дополнить список критериев при определении дохода семьи, добавив к нему кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья.

В одном из отчетов чиновники также выделяют группу граждан, которые имеют дополнительное имущество, но "не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния".