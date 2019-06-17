ФАС завела дело против Burger King из-за оскорбительной рекламы

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Московское УФАС возбудило дело в отношении Burger King, говорится на Московское УФАС возбудило дело в отношении Burger King, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что почти в каждой рекламной кампании сети ресторанов фастфуда есть "намеки на обсценную лексику".

"В одном из случаев реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна, в том числе, и маленьким детям", — заявил глава столичного управления Армен Ханян.

Кроме того, большинство членов совета по рекламе при Московском УФАС признало неэтичными слоганы и публикации, в которых можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы.