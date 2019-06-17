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РИА Новости

ФАС завела дело против Burger King из-за оскорбительной рекламы

Вчера, 09:59
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание ФАС России. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Московское УФАС возбудило дело в отношении Burger King, говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что почти в каждой рекламной кампании сети ресторанов фастфуда есть "намеки на обсценную лексику".

"В одном из случаев реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна, в том числе, и маленьким детям", — заявил глава столичного управления Армен Ханян.

Кроме того, большинство членов совета по рекламе при Московском УФАС признало неэтичными слоганы и публикации, в которых можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы.
Дело рассмотрят 26 июня. Если вина Burger King будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до 500 тысяч рублей.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
28 мая, 09:48
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