Названы самые популярные в России марки мотоциклов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг самых продаваемых мотоциклов на отечественном рынке за прошлый месяц.
По данным экспертов, самым популярным производителем стал BMW — за май было продано 365 мотоциклов.
Второе место досталось марке Racer с 296 реализованными мотоциклами, на третьем — Bajaj (200 экземпляров).
В пятерку лидеров российского рынка также вошли Harley-Davidson (196) и Honda (162).
Объем рынка в мае достиг 2151 мотоцикла, что на 14,9 процента превышает показатели годичной давности, отмечают аналитики.
15 мая, 13:04В России начались испытания мотоцикла "Кортеж"