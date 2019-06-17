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РИА Новости

Названы самые популярные в России марки мотоциклов

Вчера, 09:59
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие мотосезона в Москве. 3 мая 2019
Открытие мотосезона в Москве. 3 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг самых продаваемых мотоциклов на отечественном рынке за прошлый месяц.
По данным экспертов, самым популярным производителем стал BMW — за май было продано 365 мотоциклов.
Второе место досталось марке Racer с 296 реализованными мотоциклами, на третьем — Bajaj (200 экземпляров).
В пятерку лидеров российского рынка также вошли Harley-Davidson (196) и Honda (162).
Объем рынка в мае достиг 2151 мотоцикла, что на 14,9 процента превышает показатели годичной давности, отмечают аналитики.
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