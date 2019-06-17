Названы самые популярные в России марки мотоциклов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Аналитическое агентство " Аналитическое агентство " Автостат " опубликовало рейтинг самых продаваемых мотоциклов на отечественном рынке за прошлый месяц.

По данным экспертов, самым популярным производителем стал BMW — за май было продано 365 мотоциклов.

Второе место досталось марке Racer с 296 реализованными мотоциклами, на третьем — Bajaj (200 экземпляров).

В пятерку лидеров российского рынка также вошли Harley-Davidson (196) и Honda (162).