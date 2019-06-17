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РИА Новости

В Ставропольском крае шесть человек пострадали в ДТП с шестью автомобилями

Вчера, 09:53
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ПЯТИГОРСК, 17 июн - РИА Новости. Шесть человек пострадали в столкновении шести автомобилей в Кочубеевском районе Ставрополья, сообщает управление ГИБДД по региону.
"В понедельник около 8.00 мск на 250 километре федеральной автодороги "Кавказ" на территории Кочубеевского района произошло попутное столкновение 6-ти транспортных средств. Минивэн Honda - регистрационные знаки Армении, легкового автомобиля KIA, микроавтобуса Mercedes - рейсовый Моздок - Краснодар, Hyundai - грузовой, легковых "ВАЗ 2112" и "ВАЗ 2112". В результате ДТП 6 человек с травмами доставлены в ЦГБ Невинномысска", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на момент ДТП в 6 автомобилях находились 32 человека. "Предположительно, причиной ДТП стало превышение скоростного режима и небезопасная дистанция до впереди движущегося транспорта. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности всех водителей устанавливаются, проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Движение на месте аварии затруднено", - добавлено в сообщении.
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