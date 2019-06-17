В Ставропольском крае шесть человек пострадали в ДТП с шестью автомобилями

ПЯТИГОРСК, 17 июн - РИА Новости. Шесть человек пострадали в столкновении шести автомобилей в Кочубеевском районе Ставрополья, сообщает управление ГИБДД по региону.

"В понедельник около 8.00 мск на 250 километре федеральной автодороги "Кавказ" на территории Кочубеевского района произошло попутное столкновение 6-ти транспортных средств. Минивэн Honda - регистрационные знаки Армении, легкового автомобиля KIA, микроавтобуса Mercedes - рейсовый Моздок - Краснодар, Hyundai - грузовой, легковых "ВАЗ 2112" и "ВАЗ 2112". В результате ДТП 6 человек с травмами доставлены в ЦГБ Невинномысска", - говорится в сообщении.