S7 оштрафовали за жару в самолете, где среди пассажиров была группа "Чайф"

КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Авиакомпания "S7 Airlines" получила штраф в 30 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров рейса Екатеринбург-Новосибирск, которые в декабре 2018 года были вынуждены весь полет терпеть жару в салоне из-за сбоя в системе кондиционирования, сообщила журналистам официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее словам, инцидент произошел в декабре 2018 года. Среди пассажиров "присутствовали музыканты рок-группы "Чайф".

"Вопреки установленным законом требованиям во время указанной воздушной перевозки температура воздуха в салоне самолета Embraer 170 находилась в зоне повышенных значений. С нарушенной работой системы кондиционирования авиакомпанией также выполнен и обратный рейс по маршруту Екатеринбург – Новосибирск. Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры", - сказала Горбунова.

Она уточнила, что члены экипажа не могли исправить ситуацию, "поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора".

По результатам проверки директору авиакомпании "S7 Airlines" внесено представление.

"По постановлению транспортного прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг, совершенное повторно), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала представитель надзорного ведомства.