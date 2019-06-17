В Хабаровском крае ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

ХАБАРОВСК, 17 июн — РИА Новости. Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил учительницу начальных классов, ударившую ученика, к 200 часам обязательных работ, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года: учитель с 24-летним стажем в школьном коридоре ударила второклассника за то, что он мешал вести урок.

СУ СК возбудил уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанное с жестоким обращением с ним".

Позже около трехсот человек в коллективном письме выступили в защиту педагога.