В Хабаровском крае ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

ХАБАРОВСК, 17 июн — РИА Новости. Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил учительницу начальных классов, ударившую ученика, к 200 часам обязательных работ, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года: учитель с 24-летним стажем в школьном коридоре ударила второклассника за то, что он мешал вести урок.
СУ СК возбудил уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанное с жестоким обращением с ним".
Позже около трехсот человек в коллективном письме выступили в защиту педагога.
Кроме того, стало известно, что ученик через некоторое время после этого инцидента ударил другую учительницу стулом. Его перевели на домашнее обучение.
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