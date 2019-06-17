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РИА Новости

В Хабаровском крае ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Вчера, 09:45
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ХАБАРОВСК, 17 июн — РИА Новости. Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил учительницу начальных классов, ударившую ученика, к 200 часам обязательных работ, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года: учитель с 24-летним стажем в школьном коридоре ударила второклассника за то, что он мешал вести урок.
СУ СК возбудил уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанное с жестоким обращением с ним".
Позже около трехсот человек в коллективном письме выступили в защиту педагога.
Кроме того, стало известно, что ученик через некоторое время после этого инцидента ударил другую учительницу стулом. Его перевели на домашнее обучение.
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9336461
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Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Один ученик травит учителя, другой в это время снимает всё ответы учителя на телефон. Потом учителю попадает по полной. Ученик же ходит как герой.
17 июня, 10:15
Вячеслав Гаджиев
900203
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