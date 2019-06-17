Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили об 11 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике почти 100 мин и артснарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 329 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 91 единицу", - добавили в ведомстве.