В Волгограде госпитализировали трех взрослых и ребенка после ДТП

ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Трое взрослых и 5-летний ребенок госпитализированы после ДТП в Волгограде, сообщает в понедельник ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, вечером в воскресенье житель Ставропольского края на "Ладе Приоре", двигаясь по автодороге Волгоград – Котельниково, не справился с управлением и столкнулся с "Ладой Гранта".