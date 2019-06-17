В Волгограде госпитализировали трех взрослых и ребенка после ДТП

ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Трое взрослых и 5-летний ребенок госпитализированы после ДТП в Волгограде, сообщает в понедельник ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, вечером в воскресенье житель Ставропольского края на "Ладе Приоре", двигаясь по автодороге Волгоград – Котельниково, не справился с управлением и столкнулся с "Ладой Гранта".
"В результате ДТП госпитализированы: 47-летний пассажир автомашины "Лада Приора", пассажиры "Гранты" - две женщины 37 и 58 лет, и 5-летний мальчик, который перевозился без специального детского удерживающего кресла", - говорится в сообщении полиции.