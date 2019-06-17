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РИА Новости

Полпред президента в ПФО взял под контроль ситуацию в Чемодановке

Вчера, 09:37
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© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
ПЕНЗА, 17 июн - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял под контроль ситуацию в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, и потребовал от местных властей обеспечить спокойную жизнь сельчанам, сообщила пресс-служба полпреда.
Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали пять человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
По данным пресс-службы, Комаров в воскресенье в Пензе провел совещание по урегулированию ситуации в Чемодановке.
"Игорь Комаров взял под личный контроль конфликт в Чемодановке… По словам полномочного представителя, необходимо провести компетентное и бескомпромиссное расследование причин и обстоятельств происшествия, и максимально быстро стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.
Полпред поручил губернатору области Ивану Белозерцеву в ежедневном режиме докладывать о расследовании уголовного дела и мерах по обеспечению общественной безопасности, а также в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования.
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"Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем", - цитирует Комарова его пресс-служба.
В пресс-службе добавили, что в понедельник-вторник в Чемодановке во время приема в прокуратуре граждане смогут обозначить основные вопросы, которые их беспокоят. "В том числе будет проведена проверка деятельности органов власти в этом населенном пункте. По результатам проведенных проверок будут сделаны соответствующие выводы", - отмечается в сообщении.
В Чемодановке вечером 14 июня прошел сход, на котором губернатор Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Глава региона также заявил о массовых вбросах недостоверной информации после конфликта в Чемодановке и призвал надзорные органы дать этому оценку.
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
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Губернатор предупредил о фейках из-за драки в Чемодановке
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