Полпред президента в ПФО взял под контроль ситуацию в Чемодановке

ПЕНЗА, 17 июн - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял под контроль ситуацию в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, и потребовал от местных властей обеспечить спокойную жизнь сельчанам, сообщила пресс-служба полпреда.

Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали пять человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

По данным пресс-службы, Комаров в воскресенье в Пензе провел совещание по урегулированию ситуации в Чемодановке.

"Игорь Комаров взял под личный контроль конфликт в Чемодановке… По словам полномочного представителя, необходимо провести компетентное и бескомпромиссное расследование причин и обстоятельств происшествия, и максимально быстро стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Полпред поручил губернатору области Ивану Белозерцеву в ежедневном режиме докладывать о расследовании уголовного дела и мерах по обеспечению общественной безопасности, а также в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования.

"Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем", - цитирует Комарова его пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что в понедельник-вторник в Чемодановке во время приема в прокуратуре граждане смогут обозначить основные вопросы, которые их беспокоят. "В том числе будет проведена проверка деятельности органов власти в этом населенном пункте. По результатам проведенных проверок будут сделаны соответствующие выводы", - отмечается в сообщении.

В Чемодановке вечером 14 июня прошел сход, на котором губернатор Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.