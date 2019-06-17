Эксперт: Зеленский на встрече с Макроном будет искать поддержки по Донбассу

ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже послужит укреплению роли нового украинского лидера на мировой арене, но вряд ли поможет всерьез продвинуться в урегулировании кризиса на востоке Украины, сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво", специалист в области международной политики Игорь Деланоэ.

Как ранее сообщили РИА Новости в Елисейском дворце, встреча Зеленского и Макрона запланирована на понедельник. В ходе переговоров, которые пройдут в Париже, президенты намерены обсудить реформы на Украине, двусторонние отношения между странами и перспективы урегулирования конфликта на Донбассе.

"Владимир Зеленский едет в Париж искать поддержки для возобновления дискуссии с Россией по вопросу Донбасса. Мы помним, что, между двумя турами президентских выборов на Украине, Владимир Зеленский, как и Петр Порошенко, в качестве кандидата на пост главы приезжали в столицу Франции на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсуждали вопрос перезапуска нормандского формата после избрания президента Украины", - напомнил Деланоэ.

Однако, по его словам, "если Берлин, Париж и Киев, похоже, согласны с необходимостью возобновления дискуссий в этом формате, на пути к этой цели встает ряд препятствий".

"Первое - досрочные парламентские выборы в Раду, запланированные на 21 июля. До объявления итогов голосования ждать нечего, поскольку Владимир Зеленский не располагает поддержкой парламентского большинства. С другой стороны, новая украинская администрация, хоть и настроена на продвижение в решении вопроса Донбасса, не выработала подхода к нему. Киев выглядит даже как-то беспомощно, не понимая, с какой стороны подойти к урегулированию кризиса", - добавил эксперт.

Третьим пунктом он отметил отношение между Москвой и Зеленским.

"Наконец, до настоящего времени Кремль был скептически настроен в отношении нового президента Украины и продолжает напоминать, что Украина должна выполнить обязательства, взятые в рамках Минских соглашений", - пояснил он.

По мнению Деланоэ, еще одной задачей Зеленского в Париже может стать "попытка убедить Макрона в необходимости расширить нормандский формат за счет американцев".