Эксперт: Зеленский на встрече с Макроном будет искать поддержки по Донбассу

ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже послужит укреплению роли нового украинского лидера на мировой арене, но вряд ли поможет всерьез продвинуться в урегулировании кризиса на востоке Украины, сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво", специалист в области международной политики Игорь Деланоэ.
Как ранее сообщили РИА Новости в Елисейском дворце, встреча Зеленского и Макрона запланирована на понедельник. В ходе переговоров, которые пройдут в Париже, президенты намерены обсудить реформы на Украине, двусторонние отношения между странами и перспективы урегулирования конфликта на Донбассе.
"Владимир Зеленский едет в Париж искать поддержки для возобновления дискуссии с Россией по вопросу Донбасса. Мы помним, что, между двумя турами президентских выборов на Украине, Владимир Зеленский, как и Петр Порошенко, в качестве кандидата на пост главы приезжали в столицу Франции на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсуждали вопрос перезапуска нормандского формата после избрания президента Украины", - напомнил Деланоэ.
Однако, по его словам, "если Берлин, Париж и Киев, похоже, согласны с необходимостью возобновления дискуссий в этом формате, на пути к этой цели встает ряд препятствий".
"Первое - досрочные парламентские выборы в Раду, запланированные на 21 июля. До объявления итогов голосования ждать нечего, поскольку Владимир Зеленский не располагает поддержкой парламентского большинства. С другой стороны, новая украинская администрация, хоть и настроена на продвижение в решении вопроса Донбасса, не выработала подхода к нему. Киев выглядит даже как-то беспомощно, не понимая, с какой стороны подойти к урегулированию кризиса", - добавил эксперт.
Третьим пунктом он отметил отношение между Москвой и Зеленским.
"Наконец, до настоящего времени Кремль был скептически настроен в отношении нового президента Украины и продолжает напоминать, что Украина должна выполнить обязательства, взятые в рамках Минских соглашений", - пояснил он.
По мнению Деланоэ, еще одной задачей Зеленского в Париже может стать "попытка убедить Макрона в необходимости расширить нормандский формат за счет американцев".
"Стоит оставаться реалистами. Эта встреча важна, поскольку она укрепляет роль нового президента Украины на международной арене, но шансы того, что украинское досье серьезно продвинется к осени, весьма невелики", - заключил эксперт.
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