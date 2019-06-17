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РИА Новости

В Бельгии уволили офицера из-за подозрений в связи с "российским олигархом"

Вчера, 09:30
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© AFP 2019 / Belga / Benoit DoppagneБельгийские военнослужащие
Бельгийские военнослужащие
© AFP 2019 / Belga / Benoit Doppagne
Бельгийские военнослужащие. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Бельгийские спецслужбы уволили из своих рядов офицера-резервиста, которого заподозрили в контактах с неназванным "российским олигархом", сообщила газета La Libre.
По информации издания, это произошло еще в 2015 году в структурах военной разведки.
Сообщается, что с 2004-го офицер-резервист сотрудничал с одним из ее подразделений на неполной ставке, в течение "нескольких недель в году".
У него был доступ к документам с грифом "секретно" — промежуточному уровню между классическим "конфиденциальным" и "сверхсекретным". В частности, он мог получить информацию об именах других резервистов службы и о внутренней армейской сети.
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У контрразведки он вызвал подозрения из-за связей с неким "олигархом".

"Окружение, которое он посещал, в котором был и российский олигарх, не преминуло привлечь внимание службы госбезопасности, которое проводило расследование с 2012 года", — пишет газета.

По итогам двойного расследования офицера уволили, хотя неопровержимых доказательств предоставлено не было. Сам он подозрения в свой адрес отвергал.
Это уже второй "шпионский" скандал, просочившийся в прессу за последнее время.
В феврале стало известно, что офицера Службы общей разведки и безопасности отстранили от должности из-за подозрений в утечке данных после связи с гражданкой Сербии. Обвинения в свой адрес майор отрицал.
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