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РИА Новости

В ДНР из-за обстрелов ВСУ за сутки произошло три пожара

Вчера, 09:26
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Три пожара произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, один человек пострадал, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС ДНР.
"Село Коминтерново, частное домовладение – пожар вследствие попадания взрывоопасного предмета. В результате пожара пострадал мужчина, 1968 года рождения. Пожаром уничтожены кровля на площади 140 квадратных метров, перекрытие на площади 70 квадратных метров, мебель и вещи, три хозяйственные постройки", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По данным ведомства, также в результате попадания боеприпасов произошло возгорание домов в Донецке и селе Ленинское на юге ДНР.
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