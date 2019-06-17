В ДНР из-за обстрелов ВСУ за сутки произошло три пожара

ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Три пожара произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, один человек пострадал, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС ДНР.

"Село Коминтерново, частное домовладение – пожар вследствие попадания взрывоопасного предмета. В результате пожара пострадал мужчина, 1968 года рождения. Пожаром уничтожены кровля на площади 140 квадратных метров, перекрытие на площади 70 квадратных метров, мебель и вещи, три хозяйственные постройки", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.