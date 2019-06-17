Один из пострадавших в ДТП на Ставрополье находится в реанимации

ПЯТИГОРСК, 17 июн - РИА Новости. Один из десяти пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с грузопассажирским фургоном на Ставрополье находится в реанимации, жизни остальных ничего не угрожает, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что двое погибли и 10 человек пострадали в Ставропольском крае в результате столкновения грузопассажирского фургона Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai.

По данным управления ГИБДД, в результате автоаварии водитель и передний пассажир Hyundai от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё 1 пассажир легковушки, а также водитель и 8 пассажиров Volkswagen доставлены в больницу Невинномысска, где им оказывается медицинская помощь. Погибший водитель - житель Ставропольского края, личность погибшего пассажира устанавливается, отметили в УГИБДД.