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РИА Новости

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Вчера, 09:23
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников Паспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
В ведомстве отметили, что речь также идет о детях (родных, усыновленных, удочеренных), супругах и родителях этих граждан. Всего документы подали 125 человек.
Рассмотрение займет до трех месяцев.
"До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД России не принимались, паспорта гражданина Российской Федерации не выдавались", — сказано в релизе.
На прошлой неделе в Россию за гражданством прибыли первые жители ДНР. В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит границы.
Российский и украинский паспорта
27 апреля, 18:30
Большое преступление России
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Обсудить 85
РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Легко. Могу не только на пальцах, но по рабоче-крестьянски. Абсолютно нормальные люди, в том числе и русские, по каким угодно причинам и жизненным обстоятельствам, перебрались на "материк". Всякое бывает. И это произошло ДО русской весны, и ДО возвращения Крыма в родную гавань. Мнится мне, что они не обладали на тот момент даром предвидения. И не знали, что в скором времени станут россиянами. А вот те,кто сделал свой выбор после 18 марта - сделали его осознано!! Разница на лицо, не находите? И то, что президент распространил действия указа так же на их родственников, о многом говорит.
17 июня, 09:53
sit75s
96001121
100 бывших крымчан нам важны, а миллионы россиян , живущих в стране побоку....
17 июня, 10:05
JSJulia Smb
45201168
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