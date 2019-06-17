Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве отметили, что речь также идет о детях (родных, усыновленных, удочеренных), супругах и родителях этих граждан. Всего документы подали 125 человек.

Рассмотрение займет до трех месяцев.

"До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД России не принимались, паспорта гражданина Российской Федерации не выдавались", — сказано в релизе.