На востоке Индии более ста человек погибли из-за вспышки острого энцефалита

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар унесла жизни уже свыше 100 человек, из которых более 80 - дети, сообщает в понедельник телеканал Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар унесла жизни уже свыше 100 человек, из которых более 80 - дети, сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на медицинские службы региона.

Ранее сообщалось о 83 жертвах. Активнее всего заболевание распространяется в округе Музаффарпур. В настоящее время на лечении в больницах округа находятся еще 290 детей. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

Причиной вспышки острого энцефалита медики называют сохраняющуюся в региона аномальную жару вкупе с высокой влажностью. При этом изначально симптомы заболевания специалисты принимали за признаки отравления плодами личи, предположительно, содержащими опасные для здоровья детей токсины.

В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показатели в истории индийской столицы.