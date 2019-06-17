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РИА Новости

На востоке Индии более ста человек погибли из-за вспышки острого энцефалита

Вчера, 09:19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар унесла жизни уже свыше 100 человек, из которых более 80 - дети, сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на медицинские службы региона.
Ранее сообщалось о 83 жертвах. Активнее всего заболевание распространяется в округе Музаффарпур. В настоящее время на лечении в больницах округа находятся еще 290 детей. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.
Причиной вспышки острого энцефалита медики называют сохраняющуюся в региона аномальную жару вкупе с высокой влажностью. При этом изначально симптомы заболевания специалисты принимали за признаки отравления плодами личи, предположительно, содержащими опасные для здоровья детей токсины.
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В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показатели в истории индийской столицы.
Задержка муссона в Индии привела к продолжительной жаркой погоде в нынешнем году. Как отмечают синоптики, жара иссушает северные и центральные регионы этой страны на протяжении уже более 30 дней.
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