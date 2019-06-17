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РИА Новости

В Иркутской области горит почти полторы тысячи гектаров тайги

Вчера, 09:07
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ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Почти полторы тысячи гектаров тайги горит на севере Иркутской области в зоне космического мониторинга, причиной пожаров стали грозы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В выходные дни на землях лесного фонда Иркутской области было ликвидировано три пожара на площади 18,5 гектара. Один очаг на площади 2 тысячи гектаров в Нижнеудинском районе – в локализованном состоянии.
"На территории Бодайбинского района в зоне космического мониторинга находится пять природных пожаров общей площадью 1430 гектара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все возгорания возникли из-за гроз и находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов.
В воскресенье в тушении лесных пожаров было задействовано 52 пожарных-десантника, 6 сотрудников лесной охраны и 2 единицы наземной техники.
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