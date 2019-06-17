Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше

ВАРШАВА, 17 июн — РИА Новости. В Польше разместят командование войск США на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны Мариуш Блашак.
Он уверен, что подобное решение значительно увеличит безопасность страны из-за угрозы глобального военного конфликта.
"Возможный захватчик понимает, что нарушение границ Польши, нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт", — сказал министр в эфире Польского радио.
Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что Вашингтон намерен увеличить численность военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.
В свою очередь, Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру и построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".