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РИА Новости

Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше

Вчера, 09:04
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканский ракетный комплекс Patriot в Польше
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июн — РИА Новости. В Польше разместят командование войск США на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны Мариуш Блашак.
Он уверен, что подобное решение значительно увеличит безопасность страны из-за угрозы глобального военного конфликта.

"Возможный захватчик понимает, что нарушение границ Польши, нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт", — сказал министр в эфире Польского радио.

Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что Вашингтон намерен увеличить численность военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.
В свою очередь, Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру и построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".
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