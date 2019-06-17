В Индии врачи объявили массовую 24-часовую забастовку, требуя безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Одно из крупнейших врачебных объединений Индии - Индийская медицинская ассоциация (IMA) - в понедельник объявило 24-часовую забастовку, требуя от властей обеспечить безопасность медицинских сотрудников, передает агентство IANS.

Согласно его данным, акция протеста была объявлена в знак солидарности с медперсоналом одной из больниц штата Западная Бенгалия, где врачей избили родственники скончавшегося там недавно пожилого пациента. Как отмечают в IMA, подобные атаки - не редкость, и чаще всего в результате таких инцидентов страдают медсестры, чуть реже - лечащие врачи.

Забастовки медиков прокатились по стране еще в пятницу, 14 июня, в них приняли участие свыше 30 тысяч человек. Участники этих акций обвиняют власти в бездействии и требуют немедленно наказать участников нападений на врачей, обеспечив надлежащий уровень безопасности в государственных медучреждениях.