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РИА Новости

В Индии врачи объявили массовую 24-часовую забастовку, требуя безопасности

Вчера, 09:01
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Одно из крупнейших врачебных объединений Индии - Индийская медицинская ассоциация (IMA) - в понедельник объявило 24-часовую забастовку, требуя от властей обеспечить безопасность медицинских сотрудников, передает агентство IANS.
Согласно его данным, акция протеста была объявлена в знак солидарности с медперсоналом одной из больниц штата Западная Бенгалия, где врачей избили родственники скончавшегося там недавно пожилого пациента. Как отмечают в IMA, подобные атаки - не редкость, и чаще всего в результате таких инцидентов страдают медсестры, чуть реже - лечащие врачи.
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Забастовки медиков прокатились по стране еще в пятницу, 14 июня, в них приняли участие свыше 30 тысяч человек. Участники этих акций обвиняют власти в бездействии и требуют немедленно наказать участников нападений на врачей, обеспечив надлежащий уровень безопасности в государственных медучреждениях.
Наиболее частыми причинами таких вспышек насилия, как полагают в IMA, являются долгое ожидание в очередях на прием к врачу, переполненность больниц, а также недостаточные навыки общения с пациентами у медицинского персонала. Кроме того, указывают в ассоциации, на сегодняшний день сотрудников служб безопасности, которые следили бы за поддержанием порядка в медучреждениях, катастрофически не хватает.
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