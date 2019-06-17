В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Состояние продюсера Бари Алибасова все ещё тяжелое, в Казахстан его не перевозили, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее сын продюсера Бари Алибасов младший в разговоре с РИА Новости сообщил, что семья планирует отправить его на реабилитацию в Казахстан.

"Пока ещё в реанимации, никуда его не отправляли. Состояние тяжелое, температура вечером - 36,6. Сегодня утром - 36,8", - сообщили в больнице.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.