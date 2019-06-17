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РИА Новости

Росгидромет назвал самые солнечные города

Вчера, 08:54
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© Depositphotos / MaykovNikita Улан-Удэ
Улан-Удэ
© Depositphotos / MaykovNikita
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".
Так, на первом месте оказалась столица Республики Бурятии Улан-Удэ, где среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов. Вторую строчку занял Хабаровск с показателем в 2449 часов.
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