Росгидромет назвал самые солнечные города

Так, на первом месте оказалась столица Республики Бурятии Улан-Удэ, где среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов. Вторую строчку занял Хабаровск с показателем в 2449 часов.

В то же время самым ветреным местом в России признан мыс Тайгонос в Магаданской области: там порывы ветра могут достигать 58 метров в секунду, или 208 километров в час.