Росгидромет назвал самые солнечные города

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".
Так, на первом месте оказалась столица Республики Бурятии Улан-Удэ, где среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов. Вторую строчку занял Хабаровск с показателем в 2449 часов.
В то же время самым ветреным местом в России признан мыс Тайгонос в Магаданской области: там порывы ветра могут достигать 58 метров в секунду, или 208 километров в час.