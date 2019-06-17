В Хабаровске после ДТП с нетрезвой сотрудницей полиции проведут проверку

ХАБАРОВСК, 17 июн — РИА Новости. Служебная проверка проводится после дорожно-транспортного происшествия в Хабаровске с участием сотрудницы районного отдела полиции, которая в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что сотрудник отдела МВД России по Вяземскому району ехала на личном автомобиле в Хабаровске, она выехала на встречную полосу движения и допустила столкновение с иномаркой.

Госавтоинспекторы составили административный протокол.

"Установлено, что сотрудница полиции находилась в состоянии алкогольного опьянения… Руководством УМВД России по Хабаровскому краю принято решение об увольнении сотрудника, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители. Проводится служебная проверка", - говорится в сообщении.