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РИА Новости

Блогер Хованский стал помощником депутата

Вчера, 08:46
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© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия ХованскогоВидеоблогер Юрий Хованский
Видеоблогер Юрий Хованский
© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия Хованского
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов для работы с молодежью в качестве своего помощника на общественных началах привлек известного ютьюб-блогера Юрия Хованского, об этом РИА Новости сообщил сам депутат.
"Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах. На его ютьюб-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам. Это сравнение продукции дорогой и экономкласса, сравнение продукции экономкласса, что выбрать лучше студенту, если ему необходимо где-то покушать. У него есть также достаточно смешной интересный проект "Шаверма-патруль", где он ходит по городу Санкт-Петербургу и окрестностям и проверяет точки общепита на качество продукции и санитарные нормы. Мне кажется, что такой видеоблогер, как Юрий Хованский, сможет донести до молодежи некоторые инициативы и нам помочь в нашем законотворческом процессе", — рассказал РИА Новости Власов.
Кроме того, по словам депутата, Хованский сможет выступить в качестве эксперта на обсуждениях, касающихся молодежной повестки.

"У него только на одном YouTube четыре миллиона подписчиков, его видео набирают больше миллиона просмотров каждое. И мне кажется, что это молодежная аудитория, которая может какие-то предложения ему высказывать, а он уже будет это дело собирать и транслировать нам в Государственную думу", — добавил парламентарий.

Юрий Хованский — российский ютьюб-блогер, известный по таким проектам, как "Шаверма-патруль", "Бич-закупка", "Russian Stand-up", "Бомбилы". Позиционирует себя как первый стендап-комик в Рунете. Он также неоднократно выступал в качестве судьи на баттл-площадке Versus Battle. В настоящее время на его ютьюб-канале 3,9 миллиона подписчиков, его видео собрали почти 840 миллионов просмотров.
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Василий ВласовГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
А чего только Хованского? Давайте уже Мэддисона, Куплинова и прочих (сорян, знаю не всех - давно не смотрю уже) обзорщиков и летсплейщиков соберем в Госдуме. Страна все больше на цирк похожа. Мда… Давайте блогеры будут заниматься своим делом, а депутаты своим. Что там птушник Власов забыл?
17 июня, 11:24
Eugene Krabs
5051104
Ты сам мыслишь ещё хуже того, на кого сетуешь. Про армию зачем-то вбросил, от которой уже нет никакого толку. А что делает вся наша власть, которая, якобы, подкована в делах управления страной? Ну и вишенка на торте это "прозападный" менталитет. Типичный зритель помойного ТВ, на котором кроют всех, кроме нас самих. По любому поводу раздувают трёп, лишь бы зомби перед ящиком больше ушами хлопали. Просто умора.
17 июня, 11:40
Fiamma .
27100126
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