Блогер Хованский стал помощником депутата

"Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах. На его ютьюб-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам. Это сравнение продукции дорогой и экономкласса, сравнение продукции экономкласса, что выбрать лучше студенту, если ему необходимо где-то покушать. У него есть также достаточно смешной интересный проект "Шаверма-патруль", где он ходит по городу Санкт-Петербургу и окрестностям и проверяет точки общепита на качество продукции и санитарные нормы. Мне кажется, что такой видеоблогер, как Юрий Хованский, сможет донести до молодежи некоторые инициативы и нам помочь в нашем законотворческом процессе", — рассказал РИА Новости Власов.