Moody's понизило рейтинг Турции до "B1", прогноз негативный

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента Турции на одну ступень - до "B1" с "Ba3", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.
"Понижение рейтинга отражает мнение Moody's о том, что риск кризиса платежного баланса продолжает расти, а вместе с ним и риск дефолта по государственным долговым бумагам", - говорится в сообщении.
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Moody's полагает, что негативные изменения в области институциональной стабильности и эффективности политики Турции оказывают давление на доверие инвесторов, и это все сильнее перевешивает традиционные сильные стороны страны, включая ее диверсифицированную экономику и низкий уровень государственного долга.
Тем не менее, агентство отмечает, что прогноз по рейтингу может быть изменен на стабильный, если власти смогут представить и, что особенно важно, реализовать заслуживающую доверия и масштабную программу по устранению внешнего давления и созданию равновесия в экономике. "Значительная внешняя финансовая поддержка и политические меры, которые, вероятно, будут сопровождать ее, также окажут поддержку рейтингу", - добавляет агентство.
Экономика Турции в прошлом году выросла всего на 2,6%, что стало минимальным показателем за последние 10 лет, а ВПП на душу населения даже упал. Рекордным за последние 15 лет стал прошлогодний уровень инфляции, увеличилась и безработица.
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