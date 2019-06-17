Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T08:31Z
https://ria.ru/20190617/1555619679.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:320:3071:2047_1036x0_80_0_0_14d2cf94d271f6fae1bff2947446680a.jpg
РИА Новости

Moody's понизило рейтинг Турции до "B1", прогноз негативный

Вчера, 08:31
758
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента Турции на одну ступень - до "B1" с "Ba3", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.
"Понижение рейтинга отражает мнение Moody's о том, что риск кризиса платежного баланса продолжает расти, а вместе с ним и риск дефолта по государственным долговым бумагам", - говорится в сообщении.
Компания Standard & Poor’s. Архивное фото
18 августа 2018, 00:17
S&P понизило долгосрочный рейтинг Турции до "B+"
Moody's полагает, что негативные изменения в области институциональной стабильности и эффективности политики Турции оказывают давление на доверие инвесторов, и это все сильнее перевешивает традиционные сильные стороны страны, включая ее диверсифицированную экономику и низкий уровень государственного долга.
Тем не менее, агентство отмечает, что прогноз по рейтингу может быть изменен на стабильный, если власти смогут представить и, что особенно важно, реализовать заслуживающую доверия и масштабную программу по устранению внешнего давления и созданию равновесия в экономике. "Значительная внешняя финансовая поддержка и политические меры, которые, вероятно, будут сопровождать ее, также окажут поддержку рейтингу", - добавляет агентство.
Экономика Турции в прошлом году выросла всего на 2,6%, что стало минимальным показателем за последние 10 лет, а ВПП на душу населения даже упал. Рекордным за последние 15 лет стал прошлогодний уровень инфляции, увеличилась и безработица.
Вид Анкары. Архивное фото
12 июля 2018, 17:43
МВФ призвал Турцию стабилизировать экономику
5324010
Обсудить 2
ТурцияЭкономика
Рекомендуем
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза
РИА
Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
Президент Казахстана посоветовал Трампу "не загонять китайцев в угол"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Многоцелевые истребители МиГ-29
Разработчик рассказал, как будет проходить замена МиГ-29 в ВКС
Лента
новостей
Птицефабрика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск против китайской фирмы
Истребитель МиГ-31
Облик перспективного перехватчика на смену МиГ-31 сформируют до конца года
Илья Тарасенко - генеральный директор корпорации МиГ
Техзадание на беспилотник "Скат" согласуют с Минобороны до конца года
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Guardian: Британия и Россия прорабатывают возможность встречи Мэй и Путина
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
В "Транснефти" заявили о проблемах с проходом пролива Босфор
Самолет МиГ-29
Тарасенко сообщил о просьбах переделать модернизированные на Украине МиГ-29
Вид города Рима
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
Хакерская атака
"Отключить Россию одним кликом": оружие США, о котором не знает Трамп
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган уточнил сроки поставок С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
Лента новостейМолния