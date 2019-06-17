В Туве артиллеристы провели учения с использованием САУ "Нона-СВК"

Отмечается, что по легенде учений скопление условного противника было обнаружено у подножья горного хребта. Для нанесения максимального ущерба была применена мортирная стрельба на дистанциях семь и десять километров. При такой стрельбе цели поражаются на обратной стороне высот, в ущельях, а также разрушаются капитальные оборонительные сооружения. Стрельба в горах более сложна в отличие от равнинной местности - нужно учитывать возвышение цели, а также делать поправки на разрежённость воздуха и направление ветра, добавляется в сообщении.