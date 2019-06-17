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РИА Новости

В Туве артиллеристы провели учения с использованием САУ "Нона-СВК"

Вчера, 08:22
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК"
Самоходное артиллерийское орудие С23 Нона-СВК
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК". Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Артиллеристы "уничтожили" условного противника в горах Тувы при помощи мортирной стрельбы из новейших самоходных установок 2С23 "Нона-СВК", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали уничтожение условного противника из новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С23 "Нона-СВК" в горах Восточной Сибири, на полигоне Кара-Хаак, в республике Тыва", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по легенде учений скопление условного противника было обнаружено у подножья горного хребта. Для нанесения максимального ущерба была применена мортирная стрельба на дистанциях семь и десять километров. При такой стрельбе цели поражаются на обратной стороне высот, в ущельях, а также разрушаются капитальные оборонительные сооружения. Стрельба в горах более сложна в отличие от равнинной местности - нужно учитывать возвышение цели, а также делать поправки на разрежённость воздуха и направление ветра, добавляется в сообщении.
В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и более 60 единиц военной техники.
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