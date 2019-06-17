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РИА Новости

В Индонезии в результате ДТП погибли 12 человек

Вчера, 08:18
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двенадцать человек погибли, более 10 пострадали в результате столкновения автобуса, грузовика и фургонов на дороге в Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Начальник дорожной полиции округа Маджаленка в провинции Западная Ява Атик Сусванти отметила, что авария произошла, когда автобус случайно въехал на встречную полосу и врезался в ехавшие в Джакарту машины.
Сотрудник полиции также добавила, что водитель автобуса мог испытывать сонливость или потерять концентрацию во время движения. Он "неожиданно переехал на встречную полосу платной дороги, сразу врезавшись в два фургона и в грузовик".
"Мы обнаружили двоих с серьезными травмами, и 10 - с легкими ранениями", - сказала она в заявлении.
По ее словам, в настоящее время полиция проводит расследование причин аварии.
Вчера, 03:16
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