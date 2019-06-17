В Новосибирске водитель маршрутки напал с ножом на пассажиров

КРАСНОЯРСК, 17 июн — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о нападении водителя маршрутки с ножом на пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что все участники конфликта установлены, в том числе и водитель маршрутного такси. Здоровью пострадавшего в конфликте ничего не угрожает – он находится на амбулаторном лечении.