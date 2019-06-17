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РИА Новости

В Новосибирске водитель маршрутки напал с ножом на пассажиров

Вчера, 08:14
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КРАСНОЯРСК, 17 июн — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о нападении водителя маршрутки с ножом на пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.
Ранее в группе "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" была размещена информация о том, что водитель одного из маршрутных такси Новосибирска бросился с ножом на пассажира и ранил его в лицо. Конфликт возник после отказа водителя завершить маршрут и возвращать пассажирам деньги за проезд.
"Сотрудниками полиции проверяется информация, выясняются все обстоятельства происшествия, опрашиваются участники конфликта", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что все участники конфликта установлены, в том числе и водитель маршрутного такси. Здоровью пострадавшего в конфликте ничего не угрожает – он находится на амбулаторном лечении.
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