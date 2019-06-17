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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Вчера, 07:56
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодые люди в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького
Молодые люди в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переменная облачность, слабый ветер и до 26 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"На сегодня мы ожидаем переменную облачность без существенных осадков. По области местами возможен небольшой дождь. Температура днем в Москве составит 24-26, по области плюс 22-27. Ветер западный, слабый 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет - 747 миллиметров ртутного столба", - сообщил Синенков.
Метеоролог добавил, что в ночь на вторник ожидается 15-17 градусов тепла в Москве и плюс 12-18 в Подмосковье.
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