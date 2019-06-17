Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Молодые люди в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переменная облачность, слабый ветер и до 26 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На сегодня мы ожидаем переменную облачность без существенных осадков. По области местами возможен небольшой дождь. Температура днем в Москве составит 24-26, по области плюс 22-27. Ветер западный, слабый 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет - 747 миллиметров ртутного столба", - сообщил Синенков.