Названа сумма ущерба от экологических преступлений в России в 2018 году

ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Сумма ущерба от преступлений, причинивших вред окружающей среде, составила в прошлом году в России 12 миллиардов рублей, сообщил прокурор отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры РФ Егор Мирошник.

Российско-китайский круглый стол по теме "Защита природных ресурсов", в котором принимают участие представители Генпрокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры КНР, открылся в понедельник в Хабаровске.

"Особое внимание прокурорами России уделяется возмещению ущерба, причиненного окружающей среде в результате преступлений. Ущерб от таких деяний исчисляется миллиардами рублей. Только в 2018 году зафиксировано 12 миллиардов (рублей) ущерба от совершенных преступлений. Не всегда причиненный ущерб удается возместить… Основная масса такого ущерба приходится на лесную отрасль", - сказал Мирошник.

По его словам, экспорт леса и продукции лесопереработки остается одной из криминогенных сфер. Значительный ущерб причиняется не только незаконными рубками, но и контрабандой.

"Ежегодно таможней и УМВД на транспорте возбуждается около 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с контрабандой леса. Особую озабоченность вызывает участие в таких преступлениях должностных лиц органов государственной власти. И покровительство преступной деятельности позволяет преступникам рубить лес в значительных масштабах", - сказал Мирошник.