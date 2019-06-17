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РИА Новости

Названа сумма ущерба от экологических преступлений в России в 2018 году

Вчера, 07:31
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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Сумма ущерба от преступлений, причинивших вред окружающей среде, составила в прошлом году в России 12 миллиардов рублей, сообщил прокурор отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры РФ Егор Мирошник.
Российско-китайский круглый стол по теме "Защита природных ресурсов", в котором принимают участие представители Генпрокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры КНР, открылся в понедельник в Хабаровске.
"Особое внимание прокурорами России уделяется возмещению ущерба, причиненного окружающей среде в результате преступлений. Ущерб от таких деяний исчисляется миллиардами рублей. Только в 2018 году зафиксировано 12 миллиардов (рублей) ущерба от совершенных преступлений. Не всегда причиненный ущерб удается возместить… Основная масса такого ущерба приходится на лесную отрасль", - сказал Мирошник.
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По его словам, экспорт леса и продукции лесопереработки остается одной из криминогенных сфер. Значительный ущерб причиняется не только незаконными рубками, но и контрабандой.
"Ежегодно таможней и УМВД на транспорте возбуждается около 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с контрабандой леса. Особую озабоченность вызывает участие в таких преступлениях должностных лиц органов государственной власти. И покровительство преступной деятельности позволяет преступникам рубить лес в значительных масштабах", - сказал Мирошник.
Так, по его словам, в одном из регионов РФ должностные лица незаконно предоставили лесные участки для рубок под видом исполнения госконтрактов на охрану лесов и лесовоспроизводство. Общий объем заготовленной древесины составил около 800 тысяч кубометров, ущерб составил более 4 миллиардов рублей. С осужденных была взыскана эта сумма.
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