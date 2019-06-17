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РИА Новости

В Гонконге протестующие ушли с главных дорог в городе

Вчера, 07:02
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© REUTERS / Athit PerawongmethaАкция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Протестующие в Гонконге против поправки к закону об экстрадиции освободили главные дороги города, ведущие к зданиям парламента и правительства города, сообщает газета South China Morning Post.
В понедельник утром сотни протестующих продолжали блокировать главные улицы Гонконга и здание правительства, несмотря на публичные извинения главы администрации Кэрри Лэм из-за ситуации с рассмотрением поправки к закону об экстрадиции.
"Движение на главных дорогах, ведущих к зданиям законодательного собрания и правительства, было восстановлено после того, как в понедельник утром последние протестующие добровольно покинули проезжую часть", - сообщает издание.
В субботу Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение решению правительства Гонконга.
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В воскресенье около двух миллионов противников законопроекта вновь вышли на акцию протеста с требованием полностью отказаться от пересмотра закона, а также потребовали извинений от главы администрации за действия правительства. Спустя шесть часов после начала демонстрации Лэм принесла публичные извинения в форме письменного заявления правительства.
В минувшую среду в Гонконге прошла многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими. Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается иного выбора, кроме как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека от 15 до 66 лет, полиция арестовала за беспорядки 11 человек.
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