В Гонконге протестующие ушли с главных дорог в городе

ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Протестующие в Гонконге против поправки к закону об экстрадиции освободили главные дороги города, ведущие к зданиям парламента и правительства города, сообщает газета Протестующие в Гонконге против поправки к закону об экстрадиции освободили главные дороги города, ведущие к зданиям парламента и правительства города, сообщает газета South China Morning Post

В понедельник утром сотни протестующих продолжали блокировать главные улицы Гонконга и здание правительства, несмотря на публичные извинения главы администрации Кэрри Лэм из-за ситуации с рассмотрением поправки к закону об экстрадиции.

"Движение на главных дорогах, ведущих к зданиям законодательного собрания и правительства, было восстановлено после того, как в понедельник утром последние протестующие добровольно покинули проезжую часть", - сообщает издание.

В субботу Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение решению правительства Гонконга.

В воскресенье около двух миллионов противников законопроекта вновь вышли на акцию протеста с требованием полностью отказаться от пересмотра закона, а также потребовали извинений от главы администрации за действия правительства. Спустя шесть часов после начала демонстрации Лэм принесла публичные извинения в форме письменного заявления правительства.