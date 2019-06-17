В России появится новая маркировка продуктов, пишут СМИ

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В России осенью примут ГОСТ на цветовую маркировку продуктов — "Светофор", пишут " В России осенью примут ГОСТ на цветовую маркировку продуктов — "Светофор", пишут " Известия " со ссылкой на Росстандарт.

На упаковку или этикетку продуктов будут наносить вертикальные полосы красного, желтого и зеленого цветов.

Они будут информировать покупателя о том, сколько сахара, соли и жиров содержится в том или ином продукте, отмечает издание.

Отмечается, что сначала производители будут использовать этот вид маркировки добровольно, однако вскоре такая мера может стать обязательной.

Так, замглавы Федерального исследовательского института питания и биотехнологии, разработчика ГОСТа Алексей Камбаров в беседе с "Известиями" считает, что с помощью маркировки можно обратить внимание россиян на то, что они едят.

По мнению эксперта, чтобы увеличить продолжительность жизни граждан, нужно сделать питание приоритетным направлением.

О начале реализации проекта "Светофор" в прошлом году РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.