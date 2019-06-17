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РИА Новости

В России появится новая маркировка продуктов, пишут СМИ

Вчера, 06:58
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСупермаркет
Супермаркет
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В России осенью примут ГОСТ на цветовую маркировку продуктов — "Светофор", пишут "Известия" со ссылкой на Росстандарт.
На упаковку или этикетку продуктов будут наносить вертикальные полосы красного, желтого и зеленого цветов.
Они будут информировать покупателя о том, сколько сахара, соли и жиров содержится в том или ином продукте, отмечает издание.
Отмечается, что сначала производители будут использовать этот вид маркировки добровольно, однако вскоре такая мера может стать обязательной.
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Цветовую маркировку "Светофор" для продуктов расширят
Так, замглавы Федерального исследовательского института питания и биотехнологии, разработчика ГОСТа Алексей Камбаров в беседе с "Известиями" считает, что с помощью маркировки можно обратить внимание россиян на то, что они едят.
По мнению эксперта, чтобы увеличить продолжительность жизни граждан, нужно сделать питание приоритетным направлением.
О начале реализации проекта "Светофор" в прошлом году РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Для производителей пищевой продукции по поручению ведомства разработали методические рекомендации. Сообщалось, что цветовая индикация продуктов позволит потребителю сделать осознанный выбор.
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