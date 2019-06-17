В Гватемале появились первые итоги выборов президента

МЕХИКО, 17 июн – РИА Новости. Первые результаты подсчета голосов на выборах президента Гватемалы свидетельствуют о том, что страну ожидает второй тур голосования.
По данным высшего избирательного суда, после подсчета 10,11% голосов лидирует кандидат от социал-демократических сил Сандра Торрес, набирающая 22,57% голосов. На втором месте идет предприниматель Алехандро Джамматей с 16,11% голосов. Третье место за Эдмонтом Мулетом, бывшим сотрудником ООН, с 13,08%. Он участвует в выборах от Гуманистической партии Гватемалы.
Для победы в первом туре любой кандидат должен набрать 50% плюс один голос, однако наблюдатели считают, что в подобном напряженном предвыборном раскладе это невозможно. Второй тур выборов состоится 11 августа.
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