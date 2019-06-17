В Гватемале появились первые итоги выборов президента

МЕХИКО, 17 июн – РИА Новости. Первые результаты подсчета голосов на выборах президента Гватемалы свидетельствуют о том, что страну ожидает второй тур голосования.

По данным высшего избирательного суда, после подсчета 10,11% голосов лидирует кандидат от социал-демократических сил Сандра Торрес, набирающая 22,57% голосов. На втором месте идет предприниматель Алехандро Джамматей с 16,11% голосов. Третье место за Эдмонтом Мулетом, бывшим сотрудником ООН, с 13,08%. Он участвует в выборах от Гуманистической партии Гватемалы.