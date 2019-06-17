В Алтайском крае осудили жителя Белгородской области, развращавшего детей

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Житель Белгородской области, который развратил ребенка и был судим ранее за аналогичное преступление, приговорен к 24 годам лишения свободы в Алтайском крае, сообщается на сайте СУСК по региону.

"Суд... признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года обвиняемый, находящийся в тюрьме за аналогичное преступление, используя аккаунт с вымышленным именем, вступил в интернете в переписку с 11-летним жителем Алтайского края. Мужчина отправлял несовершеннолетнему сообщения с заданиями отправить ему свои фотографии и видео порнографического характера за вознаграждение, а ребенок в силу своего возраста и незрелости выполнил просьбы, сообщили в ведомстве.