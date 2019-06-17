В ЕАО экс-начальницу почты осудили на три года за крупное хищение

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Бывшая начальница почтового отделения поселка Приамурский в ЕАО осуждена на 3 года колонии за то, что за пять месяцев похитила 1,9 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
"Установлено, что женщина, занимая должность начальника отделения почтовой связи, в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года совершала хищение вверенных ей денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению. Осужденная составляла фиктивные финансовые отчеты по учету и контролю кассовых операций, выдаче и приему денежных средств, которые фактически в кассу предприятия не поступали", - говорится в сообщении.
В общей сложности она присвоила свыше 1,9 миллиона рублей. В судебном заседании вину жительница ЕАО не признала. Суд назначил ей три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденной в пользу филиала ФГУП "Почта России" свыше 1,9 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.