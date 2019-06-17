Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T05:54Z
https://ria.ru/20190617/1555618542.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155192/19/1551921932_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d86f7bb6542064f828ab4040a43700ff.jpg
РИА Новости

Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

Вчера, 05:54
18354
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПтицефабрика
Птицефабрика
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Птицефабрика. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 17 июн — РИА Новости. Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
"Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтеков, и они хотят покупать достаточно большие объемы. Но у нас ни одна фабрика не производит столько куриных лапок, поэтому обращаются к нам, чтобы мы саккумулировали все наши фабрики и направили на китайскую компанию", — сообщил Мурзенок.
При этом он добавил, что тут появляется проблема: "У нас только 23 фабрики, которые аккредитованы для китайского импорта нашей мясной продукции на территорию Китая, соответственно, это могут делать 23 фабрики".
Сотрудник в разделочном цехе на птицефабрике. Архивное фото
11 мая, 03:36
Российская курица по дешевизне перегнала американскую
"Вторая проблема в том, что в России сейчас нет такого большого количества специальных вагонов, чтобы перевозить эти замороженные лапки. Но мы стараемся этот вопрос решить, возможно, даже за счет китайской стороны, помогут нам с вагонами", — добавил собеседник агентства.
Говоря о том, какие объемы запрашивает китайская сторона, он сообщил, что "есть запрос на 200 40-футовых контейнеров в месяц" (объем тары в одном контейнере составляет 67,7 кубических метра). Он добавил, что в целом российская сторона может поставлять такие объемы, "только нужно все саккумулировать в одном месте".
Протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы были подписаны Россией и Китаем в начале ноября 2018 года. Птицеводческая продукция, в том числе куриные сердца, печень, почки, желудки и головы, кожа, крылышки и лапки, могут быть допущены к экспорту в замороженном виде при условии выполнения ветеринарно-санитарных требований. Право на поставки птицеводческой продукции в Китай получили 23 российских предприятия.
Проверка качества яиц. Архивное фото
12 мая, 01:39
Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосисками
1622481426
Обсудить 21
КитайРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Один вопрос: 23 птице фабрики будут работать на экспорт, значит и другие производители будут устанавливать экспортные цены на внутренний рынок России, и вообще, а что будут кушать сами россияне?????
17 июня, 09:32
mmcd1
11300015
Зачем им лаки в таких количествах? Может подвох какой то?
17 июня, 08:24
Марианна Березина
3220012
Рекомендуем
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск против китайской фирмы
РИА
Новости
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
Супермаркет
В России появится новая маркировка продуктов, пишут СМИ
Лента
новостей
Хакерская атака
"Отключить Россию одним кликом": оружие США, о котором не знает Трамп
Украинские военнослужащие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон "Донбасс"
Паспорт гражданина Российской Федерации
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Глава Дагестана Владимир Васильев
В Москве госпитализировали главу Дагестана
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Зачем поляки превращают страну в газовый баллон
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Сенатор Алексей Пушков
Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русских
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Протесты против строительства ядерного хранилища. Киев, Украина. 3 марта 2006
"Украина — колония для ядерных отходов". Что происходит на самом деле
Президент США Дональд Трамп
NYT ответила на обвинения Трампа в госизмене
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
Лента новостейМолния