Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

ХАРБИН (Китай), 17 июн — РИА Новости. Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

"Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтеков, и они хотят покупать достаточно большие объемы. Но у нас ни одна фабрика не производит столько куриных лапок, поэтому обращаются к нам, чтобы мы саккумулировали все наши фабрики и направили на китайскую компанию", — сообщил Мурзенок.

При этом он добавил, что тут появляется проблема: "У нас только 23 фабрики, которые аккредитованы для китайского импорта нашей мясной продукции на территорию Китая, соответственно, это могут делать 23 фабрики".

"Вторая проблема в том, что в России сейчас нет такого большого количества специальных вагонов, чтобы перевозить эти замороженные лапки. Но мы стараемся этот вопрос решить, возможно, даже за счет китайской стороны, помогут нам с вагонами", — добавил собеседник агентства.

Говоря о том, какие объемы запрашивает китайская сторона, он сообщил, что "есть запрос на 200 40-футовых контейнеров в месяц" (объем тары в одном контейнере составляет 67,7 кубических метра). Он добавил, что в целом российская сторона может поставлять такие объемы, "только нужно все саккумулировать в одном месте".