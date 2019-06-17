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РИА Новости

В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП

Вчера, 05:35
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
"Произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai. ... Автобус Volkswagen находился не на маршруте (частник), двигался в город Пятигорск... По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек (детей нет), из них 2 человека погибли", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что погибшие - водитель и пассажир легковушки.
Отмечается, что в автобусе находилось девять человек, а в легковом автомобиле - три человека. Десять пострадавших доставили в центральную городскую больницу города Невинномысск, добавляется в сообщении.
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