В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП

"Произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai. ... Автобус Volkswagen находился не на маршруте (частник), двигался в город Пятигорск... По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек (детей нет), из них 2 человека погибли", - говорится в сообщении.