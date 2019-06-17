Россия в 2018 году снизила сброс стоков в Амур на 35,8 миллиона кубометров

ХАБАРОВСК, 17 июн — РИА Новости. Российская сторона в 2018 году снизила сброс неочищенных сточных вод в Амур на 35,8 миллиона кубометров – до 687,2 миллиона кубометров, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры РФ Евгений Надыршин.

Российско-китайский круглый стол по теме "Защита природных ресурсов", в котором принимают участие представители Генпрокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры КНР, открылся в понедельник в Хабаровске.

"Как с российской, так и с китайской стороны в реку сбрасывается огромное количество сточных вод. В 2018 году их количество с российской стороны снизилось на 35,89 миллиона кубометров и составило 687,24 миллиона кубометров, из которых недостаточно очищенных 261 миллион кубометров. Положительная динамика достигнута в том числе благодаря активизации работы прокуроров", - сказал Надыршин в рамках круглого стола.

По его словам, значительный вклад в общий объем загрязнений вносят лесные пожары, причем с обеих сторон – России и КНР. В экосистему водоема поступает органика, взвешенные вещества, нефтепродукты, тяжелые металлы.

"Предлагаю наладить конструктивное сотрудничество по вопросам перехода природных пожаров трансграничного характера на территории наших стран. Поскольку всегда есть виновник возгорания или перехода огня на объекты инфраструктуры, мерами уголовного преследования мы можем оперативно реагировать на подобные факты при их обнаружении на территории наших стран", - сказал он.

Амур - одна из десяти крупнейших экосистем планеты, обладающая большим биоразнообразием. Бассейн реки расположен на территории четырех государств: России, КНР, Монголии и КНДР. Ранее сообщалось, что ежегодно в реку Амур сбрасывается свыше 230 тонн химических веществ и около 1 миллиарда кубометров сточных вод.