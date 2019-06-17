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РИА Новости

Россия в 2018 году снизила сброс стоков в Амур на 35,8 миллиона кубометров

Вчера, 05:28
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМаяк на набережной реки Амур
Маяк на набережной реки Амур
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Маяк на набережной реки Амур. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 17 июн — РИА Новости. Российская сторона в 2018 году снизила сброс неочищенных сточных вод в Амур на 35,8 миллиона кубометров – до 687,2 миллиона кубометров, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры РФ Евгений Надыршин.
Российско-китайский круглый стол по теме "Защита природных ресурсов", в котором принимают участие представители Генпрокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры КНР, открылся в понедельник в Хабаровске.
"Как с российской, так и с китайской стороны в реку сбрасывается огромное количество сточных вод. В 2018 году их количество с российской стороны снизилось на 35,89 миллиона кубометров и составило 687,24 миллиона кубометров, из которых недостаточно очищенных 261 миллион кубометров. Положительная динамика достигнута в том числе благодаря активизации работы прокуроров", - сказал Надыршин в рамках круглого стола.
Блок биологической очистки стоков. Архив
30 марта 2016, 14:53Новости Подмосковья
Сброс неочищенных стоков выявлен Минэкологии в ПодмосковьеВынесено предписание об устранении, идет оценка ущерба природе.
По его словам, значительный вклад в общий объем загрязнений вносят лесные пожары, причем с обеих сторон – России и КНР. В экосистему водоема поступает органика, взвешенные вещества, нефтепродукты, тяжелые металлы.
"Предлагаю наладить конструктивное сотрудничество по вопросам перехода природных пожаров трансграничного характера на территории наших стран. Поскольку всегда есть виновник возгорания или перехода огня на объекты инфраструктуры, мерами уголовного преследования мы можем оперативно реагировать на подобные факты при их обнаружении на территории наших стран", - сказал он.
Амур - одна из десяти крупнейших экосистем планеты, обладающая большим биоразнообразием. Бассейн реки расположен на территории четырех государств: России, КНР, Монголии и КНДР. Ранее сообщалось, что ежегодно в реку Амур сбрасывается свыше 230 тонн химических веществ и около 1 миллиарда кубометров сточных вод.
С 2006 года Россия и Китай проводят мониторинг качества воды в реке, в том числе совместные отборы проб в реках Амур, Уссури, Аргунь, Раздольная (Суйфэнь), а также озера Ханка (Синкай), расположенных на границе между странами.
Объявление купаться запрещено
26 октября 2012, 17:43
Прокуратура наказала "Томскводоканал" за сброс стоков в озероТомская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с областным департаментом природных ресурсов обязала ООО "Томскводоканал" устранить нарушения, связанные с несанкционированным сбросом сточных вод в Мавлюкеевское озеро, сообщила в пятницу областная прокуратура.
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