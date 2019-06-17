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РИА Новости
Война в Сирии

Временные центры размещения в Латакии приняли беженцев из Идлибской зоны

Вчера, 05:09
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© AFP 2019 / Louai BesharaЛатакия. Сирия
Латакия. Сирия
© AFP 2019 / Louai Beshara
Латакия. Сирия. Архивное фото
ЛАТАКИЯ (Сирия), 17 июн - РИА Новости. Временные центры размещения в сирийской Латакии приняли беженцев из Идлибской зоны деэскалации, где продолжаются боевые действия. Российские военные оказали людям гуманитарную помощь, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Сергей Смолинский.
"Помощь необходима, потому что люди имеют проблемы не только в материально-бытовом плане. Их нужно поддержать психологически", - сказал он.
Представители ЦПВС раздают людям продуктовые наборы, матрасы, одеяла, беженцы получают медицинскую помощь военных врачей. Маленькие дети получили от российских военных в подарок школьные наборы.
"Мы занимаемся прямо здесь, в центре, у нас есть все необходимое: учебники, тетради. Вы привезли новые комплекты, спасибо", - рассказала школьница Асфан Махмуд.
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По словам губернатора провинции Идлиб Фади Сахуна, власти будут делать все, чтобы люди смогли вернуться к местам своего проживания после завершения боевых действий.
"Из Идлиба уехали очень много семей: по нашим данным, в Латакии сейчас проживает 7,5 тысяч беженцев, в Хаме - 11 тысяч, также в Хомсе, Дамаске и других городах. Наша задача - вернуть людей домой, мы приложим все усилия. Этот процесс начнется, как только обстановка в Идлибе нормализуется", - сказал Фади Сахун.
Большая часть людей, проживающих в центрах временного размещения, - женщины с детьми. Живут скромно, но есть все необходимое: отдельные комнаты и кухни. "Сейчас все хорошо, есть крыша над головой. Живем дружно и помогаем друг другу", - сказала беженка из Идлибской зоны по имени Хана Курак.
Многие беженцы не получали нормальную медицинскую помощь уже несколько лет - все время, что находились в заблокированном террористами районе. Невыносимые условия проживания людей ухудшались тем, что боевики требовали с них деньги. "В Идлибе боевики держали нас в заложниках и постоянно требовали денег - за воду плати, за еду плати, за электричество плати. Со всеми, кто не соглашался, разговор был короткий", - рассказала Матер Тариф.
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Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*.
Как сообщал ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, для вывода жителей из Идлибской зоны деэскалации развернут пункт пропуска "Суран", который с 27 мая 2019 года работает в штатном режиме. По имеющимся данным, зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч человек. В сирийских провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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