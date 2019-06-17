Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русских

"Достойный ответ на выпад главы Польши против русских дал польский журналист Томаш Залевский. По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 миллионов человек и переломившего ее ход под Сталинградом, — "очень неумная бестактность". Это еще мягко сказано", — написал Пушков в твиттере .

На прошлой неделе польски лидер во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что поляки, по его мнению, превосходят русских в смелости и "способны сражаться до конца, независимо ни от чего". Он также добавил, что у Москвы всегда было желание "захватить часть территорий Польши".