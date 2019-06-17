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РИА Новости

Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русских

Вчера, 05:04
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о русских.

"Достойный ответ на выпад главы Польши против русских дал польский журналист Томаш Залевский. По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 миллионов человек и переломившего ее ход под Сталинградом, — "очень неумная бестактность". Это еще мягко сказано", — написал Пушков в твиттере.

На прошлой неделе польски лидер во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что поляки, по его мнению, превосходят русских в смелости и "способны сражаться до конца, независимо ни от чего". Он также добавил, что у Москвы всегда было желание "захватить часть территорий Польши".
Залевский, комментируя слова Дуды, в своей статье для издания Polityka заявил, что президент Полши проявил "неумную бестактность". По его словам, рассуждения Дуды о храбрости поляков были похожи на "эмоциональный поток сетований и жалоб вечно страдающего и измученного историей" народа.
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