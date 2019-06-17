Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн — РИА Новости. Паромная переправа между Сахалином и материком закрыта из-за циклона, пришедшего на остров в выходные, сообщили РИА Новости в понедельник в Сахалинском морском пароходстве.

"Паромная переправа Холмск – Ванино закрылась в ночь на воскресенье. Дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10" пережидают штормовую погоду в Татарском проливе на материковой стороне", - рассказал представитель отдела паромного флота пароходства.

По его словам, волны в море достигают четырех метров, порывы ветра достигают 20 метров в секунду.